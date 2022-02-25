Участников российско-венгерского проекта «Ранние мадьяры на Волге» наградили благодарственными письмами Губернатора Самарской области

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Вчера, 24 февраля, в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных им. Е.М.Примакова состоялось награждение благодарственными письмами Губернатора Самарской области организаторов и участников российско-венгерского проекта «Ранние мадьяры на Волге».

Поздравляя археологов и специалистов в области аддитивных технологий, вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Петр Королёв отметил, что совместными усилиями учёных Самарского университета и Католического университета им. Петера Пазманя историческая наука приближается к разгадке увлекательной тайны нахождения прародины венгров – Леведии – откуда они были вынуждены переселиться под гнётом кочевников.

Петр Королёв также подчеркнул, что проект «Ранние мадьяры на Волге» находится под пристальным вниманием Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который неоднократно лично знакомился с научными изысканиями археологов, а также рекомендовал создать на базе Самарского университета виртуальный музей для демонстрации широким кругам найденных артефактов. Точную копию одной из таких находок – перстня IX века, – Глава региона передал в дар президенту региона-партнёра Самарской области (Дьёр-Мошон-Шопрон) Золтану Немету в 2019 году в рамках визита в г. Будапешт официальной делегации Российской Федерации, возглавляемой Президентом Владимиром Путиным.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырёв поблагодарил Губернатора Самарской области и Администрацию Губернатора за всестороннюю поддержку не только проекта, но и деятельности университета, направленной на развитие международного сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что технологии, использованные в ходе реализации проекта «Ранние мадьяры на Волге», будут способствовать расширению внешних контактов.

В этом ректора поддержал руководитель российско-венгерской археологической экспедиции, идеолог проекта Сергей Зубов, обративший внимание на то, что интерес к применённым методам и технологиям уже проявили представители Самаркандского государственного университета.