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На помощь тем, кто стоит в пробке, пришли волонтеры – участники движения #МЫВМЕСТЕ.
Участники волонтёрского движения #МЫВМЕСТЕ помогают на переправе в Крыму
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Участники волонтёрского движения #МЫВМЕСТЕ помогают на переправе в Крыму

9 октября 2022 18:40
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На помощь тем, кто стоит в пробке, пришли волонтеры – участники движения #МЫВМЕСТЕ.

В Керченском проливе стабильно работает паромная переправа. Всего за сутки с Тамани в Крым и обратно было перевезено более 650-ти человек и порядка 100 автомобилей.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

 В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета моста.

В связи с этим было принято решение организовать паромную переправу.

В воскресенье в Керченский порт прибыли еще два парома - «Ейск» и «Лаврентий» для того, чтобы перевозить грузовики и фуры более 20 метров в длину.

Движение для легковых автомобилей было открыто и по самому Крымскому мосту. Но из-за тщательных досмотров очередь из машин растянулась на несколько километров.

На помощь тем, кто стоит в пробке, пришли волонтеры – участники движения #МЫВМЕСТЕ.

«Волонтёры - это люди, которые всегда рядом. Они готовы помочь решить любую важную задачу. – говорит руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова. - Очень хорошо, что у нас есть такие люди по всей стране, которые по зову души и сердца могут сразу оказаться там, где это сегодня очень необходимо. Случилась беда с Крымским мостом, - и они уже тут помогают тем, кто ждёт переправу».

Возле переправы волонтеры развернули штаб. Активисты выдают продукты и воду всем нуждающимся. Ожидающие переправы люди бесплатно снабжаются всеми продуктами первой необходимости.

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