Участники «Школы героев» завершили практический курс по наставничеству

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Участники программы профессиональной переподготовки «Школа героев. Самарская область» завершили десятый образовательный модуль, посвященный наставничеству. Напомним, региональная программа «Школа героев» реализуется по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента.

В первом потоке обучения - 45 участников, период обучения: октябрь 2024 года - май 2025 года.

«У меня 15 лет военного стажа, с самого начала боевых действий был в зоне СВО, - рассказал участник программы, общественный советник Губернатора Самарской области по СВО Максим Девятов. - Участие в «Школе героев» - это переход от военной службы к гражданской, возможность свои знания и навыки, полученные на военной службе, адаптировать, перевести в гражданскую сферу».

Всем участникам программы назначены наставники. Во время очного модуля наставники и наставляемые менялись ролями, решали нестандартные задачи, развивая навыки командной работы и умение находить компромиссы. Это позволит сформировать необходимые навыки для дальнейшей работы и поможет в реализации общественно значимых проектов.

«Программа «Школа героев» запущена в дополнение к президентскому проекту «Время героев», - отметил врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов. – Участники раскрываются в процессе обучения, и становится понятно, в какой сфере они смогут себя наиболее эффективно реализовать».

Участники программы «Школа героев» на практике уже применяют полученные знания и имеющийся опыт - по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти. После прохождения обучения они могут реализовать себя на государственной и муниципальной службе или на предприятиях региона. Некоторые уже получили предложения о трудоустройстве, как например Александр Шарков, который сейчас исполняет обязанности главы Волжского района.

«В зоне СВО я оказался с первых дней и сейчас понимаю, что на нас, ветеранах боевых действий, огромная ответственность, - поделился Александр Шарков. – Мы не имеем права подвести людей, должны показать и доказать, что настоящие ветераны боевых действий - те люди, которые смогут вести за собой страну».

Итогом обучения станет защита социально значимых проектов, которая пройдет в мае.

Фото – Минтруд Самарской области