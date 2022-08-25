Участники автопробега «Навстречу 100-летию «Динамо» прибыли в финальную точку маршрута – в Самару

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18 апреля 2023 года исполняется 100 лет со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В преддверии праздника, 23 августа текущего года, от Казанского Кремля стартовал автопробег – «Навстречу 100-летию «Динамо». Маршрут протяженностью более 1000 км соединяет 5 городов Поволжья. Отправившись из столицы Республики Татарстан, проехав Йошкар-Олу, Чебоксары и Ульяновск, участники автопробега прибыли в финальную точку маршрута – в Самару.



Первым делом представители региональных организаций отправились к Мемориальному комплексу, посвященному памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить минутой молчания память всех тех, кто погиб, стоя на страже закона и порядка, в том числе защищая рубежи нашей Родины во время Великой Отечественной войны.



А сейчас участники автопробега направились в одно из старейших учебных заведений региона – ГБОУ школу - интернат «Преодоление», где в рамках акции МВД России «Помоги пойти учиться» они передадут ребятам спортивный инвентарь и пожелают успехов в учебе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО