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«Туриада»: состоялся обмен опытом между командами всех 14 регионов Приволжского округа

26 мая 2025 19:30
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Команда Самарской области в общем зачете лагеря заняла десятое место.

В рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» состоялся обмен опытом между командами всех 14 регионов Приволжского округа, а также командами из Центрального федерального округа, ЛНР и ДНР и зарубежными делегациями из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Белоруссии. Сборная Самарской области взяла шефство над сборной Туркменистана.

- В этом году на «Туриаде» были представлены новые команды, в том числе международные делегации. Атмосфера сложилась очень душевная. Ребята общались, заводили новые знакомства. Сборная Самарской области взяла шефство над сборной Туркменистана: мы проводили совместные тренировки, помогали им со снаряжением для участия в соревнованиях, - рассказал тренер сборной Самарской области по спортивному туризму Андрей Писанов.

По результатам «Туриады» Самарская область заняла второе место в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, третье – на лыжных дистанциях (этот турнир проходил в феврале в Самарской области), седьмое – в дисциплине «маршруты» и велотуризме, 11-е – на водных дистанциях, 13-е – в познавательном туризме и шестое – в конкурсе походов со школьниками.

По сумме всех результатов победителем «Туриады» 2025 года стала сборная республики Марий Эл, серебро у команды Удмуртской республики, бронза – у Пензенской области. Команда Самарской области в общем зачете лагеря заняла десятое место.

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