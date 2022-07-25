ЦУР СО: сразу три крупные свалки вывезли в регионе

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Жители Ставропольского района обратили внимание на несанкционированную свалку около дачного товарищества на территории Самарской Луки. Буквально в полях нацпарка скапливается мусор, который туда несут недобросовестные граждане.

Администрация Ставропольского района мусор около бункеров убрала, напомнив жителям, что вывоз мусора СНТ "Ермаковское" осуществляется за счет собственников участков. На территории установлены 4 бункера для накопления ТКО, но некоторые дачники просто не доносят отходы до контейнеров.

Аналогичная ситуация каждую неделю возникает под Тольятти. В районе полуострова Копылово в сезон отпусков граждане регулярно сообщаю о накоплении мусора. Даже освобождение контейнеров трижды в неделю - во вторник, четверг и субботу - не помогает.

Переполнение на контейнерной площадке происходит в выходные дни, в период наплыва отдыхающих. Перед выходными, по информации регоператора, на контейнерной площадке навели порядок.

Ещё одну огромную гору мусора вывезли в Кинельском районе благодаря сигналам из ЦУР.

Жители посёлка Георгиева больше месяца жаловались на строительный мусор на ул. Набережная.

"За бывшим элеватором на расстоянии 500 метров от последнего дома в посёлке скапливается мусор. Там складывают разные отходы, в т.ч. строительные, ездят КАМАЗ-ы с городскими номерами", - написали жители в соцсетях.

Вопрос сразу взяли на контроль местные власти, но его решение затянулось. В июне лили дожди, потом у сельского поселения не было техники. Вмешался глава района, нефтяники помогли с техникой. Свалку вывезли! Активные граждане Георгиевки теперь внимательно следят, чтобы большегрузы с мусором забыли к ним дорогу.

Фото: ЦУР СО