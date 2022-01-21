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ЦУКС СО занял второе место в ПФО

21 января 2022 17:17
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Также 3 место по итогам деятельности в 2021 году в ПФО заняла ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.

Сегодня в рамках второго дня сборов по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа за 2021 год и постановке задач на 2022 год, проводимых в Республике Татарстан, на Совете руководителей территориальных органов состоялась церемония награждения.

Награды вручали заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Николай Николаевич Гречушкин и председатель Поволжского совета ветеранов пожарных и спасателей генерал-лейтенант в отставке Петр Андреевич Третьяков.

В 2021 году проводился смотр-конкурс на звание «Лучший Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации» в Приволжском федеральном округе.

Заместитель Министра МЧС России вручил начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору внутренней службы Олегу Васильевичу Бойко диплом за 2 место в проведенном смотре-конкурсе.

Также 3 место по итогам деятельности в 2021 году в Приволжском федеральном округе заняла Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

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