«Цирк зажигает огни»: в Чапаевске прошел всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов

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Всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов «Цирк зажигает огни» проходит в Самарской области уже шестой год и неизменно радует любителей циркового искусства творческим поиском и новыми открытиями.



«Все это время организаторы фестиваля успешно решают главную задачу – находят и в дальнейшем поддерживают талантливых детей и молодежь, создают условия для реализации творческого потенциала в цирковом искусстве, – отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.– С каждым годом популярность фестиваля-конкурса, который в этом году поддержал и Президентский фонд культурных инициатив, только растет. К творческому марафону присоединяются все больше коллективов и самодеятельных артистов циркового искусства».



С 8 по 10 ноября зрителей и экспертов ждало яркое фестивальное шоу – свыше 20 цирковых коллективов из 11 регионов России вновь покорили сердца профессионализмом и удивили творческим находками.



Участники показали более 100 творческих номеров и свое мастерство в классических жанрах циркового искусства – акробатики и жонглирования, эквилибристики и клоунады, воздушной гимнастики, оригинального жанра и шоу-представления.



10 ноября прошел гала-концерт с лучшими творческими номерами и церемония награждения призеров и победителей. Гран-при увез в Миасс Народный цирковой коллектив «Икар». Номер «Разговор с жемчужиной» безукоризненно исполнила Ульяна Катаева.



«Для нас очень дорога эта победа, – поделилась руководитель коллектива Светлана Логинова. – Уровень фестиваля-конкурса высокий, соперники достойные, так что для того, чтобы стать первым, здесь надо выложиться по- максимуму».

Фото: минкульт СО