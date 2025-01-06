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«Цифровая Россия»: от кибербезопасности до искусственного интеллекта

6 января 2025 12:54
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«Цифровая Россия»: от кибербезопасности до искусственного интеллекта
Актив партпроекта в Самарской области работает над развитием цифровой среды в регионе.
 

Смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-трекеры и даже «умные дома». Цифровые сервисы трансформируют наши коммуникации, меняя способы взаимодействия людей, методы ведения бизнеса и  повседневную жизнь. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен не только на поддержку отечественных IT-разработок, но и работает над тем, чтобы все пользователи  могли находиться в цифровой среде безопасно.

Весомый вклад в работу проекта в Самарской области вносит компания «Открытый код» и её управляющий, координатор партпроекта «Цифровая Россия» в регионе Олег Сурнин.

Под эгидой «Цифровой России»  в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики открыли кафедру «Инженерия искусственного интеллекта». Теперь в самарском вузе уникальных специалистов новой формации, ориентированных на реальные рабочие процессы IT-компаний.

«На 5 бюджетных мест было подано более 70 заявлений. Сейчас обучаются 8 студентов. Новые кадры необходимы для решения огромного количества задач в сфере экономики страны», - уверен координатор самого цифрового проекта «Единой России»  Олег Сурнин.

Но не только подготовка IT-специалистов волнует актив партпроекта. Они активно занимаются продвижением новых «цифровых» ценностей в регионе.

Акция «Цифровой диктант» стала масштабной  проверкой знаний. Вопросы диктанта связаны в первую очередь с применением  цифровых инструментов, включая кибербезопасность, защиту личных данных, а также эффективное использование онлайн-ресурсов. Уровень цифровой грамотности  проверили более 700 учащихся  самарского региона.

Не забыли и о старшем поколении. Интерактивные уроки грамотности для пенсионеров  проходят  в Штабе общественной поддержки «Единой России». Лекции  о цифровой гигиене и цифровой грамотности посвящены главному: безопасности старшего поколения в сети. Жителям Самары серебряного возраста рассказывают о том, как безопасно пользоваться интернетом и цифровыми устройствами и не стать жертвами интернет-мошенников. 

Напомним, что в Народной программе Партии «Единая Россия» особое внимание уделено роли цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку и развитие российских IT-компаний и сервисов, а также обеспечение доступной цифровой среды для всех пользователей.

Теги: Единая Россия

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