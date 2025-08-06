цены на жилье могут вырасти на 15-20% к 2027 году

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Цены на жилье в Москве могут вырасти на 15–20% к 2027 году на фоне снижения числа новых проектов. Об этом «Известиям» 6 августа рассказали в компании Plus Development.

«Сегодня высокая ключевая ставка Центробанка ограничивает спрос и заставляет застройщиков осторожничать с новыми проектами. После отмены массовой льготной ипотеки в 2024 году продажи новостроек упали в среднем на 30–40%. В комфорт-классе девелоперы активно сокращают объемы, чтобы избежать затоваривания. В ТиНАО, где семейная ипотека особенно популярна, ситуация схожая: несмотря на растущий спрос, новых стартов всё меньше», — указали там.

В 2025 году средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Москвы растет в пределах инфляции — более 300 тыс. рублей за 1 кв. м. А при снижении предложения к 2027 году удорожание станет еще заметнее. В ТиНАО, где цены пока на 20–30% ниже, чем в «старой» Москве, ситуация аналогичная.

«Сейчас основной вызов для покупателей — не только высокие рыночные ставки, но и нехватка времени, чтобы накопить, подобрать варианты, определиться. Средний срок строительства МЖК составляет 2–2,5 года, и то, что не запускается сейчас, не будет построено к 2027 году. Семьям, которые сейчас копят, важно выбрать верную тактику в зависимости от их планов и возможностей», — добавили в компании.