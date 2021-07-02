Центр «Мой бизнес» запускает для самозанятых региона программу «Не просто торт»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оба пилота спасены.
Грузовой Boeing 737 экстренно сел на воду у Гавайских островов
Один выпускник получил максимальное количество баллов на ЕГЭ по трем предметам, а двое выпускников – по двум.
В Самаре наградили выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ
Их учтут при рассмотрении проекта документа, создать который Президент поручил на Съезде партии.
«Единая Россия» направит в Правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днём 3 июля в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Жители Тольятти могут проконсультироваться по вопросам вакцинации.
Мобильная приемная доктора Каравашкина начала работать в Тольятти
Самарские спортсмены Тимур Трегулов и Максим Дмитриев заняли 3 место.
В Таганроге состоялись всероссийские соревнования по прыжкам на батуте "Золотой прыжок"
Инцидент произошёл на пляже Жигулёвска 27 июня.
Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям Жигулевска, которые спасли шестилетнего мальчика на Волге   
Деятельность сотрудника Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств – честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотверженности.
Поздравление начальника УГИБДД СО полковника полиции Юрия Некрасова с 85-й годовщиной образования ГАИ-ГИБДД
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.62
0.71
EUR 87.07
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Центр «Мой бизнес» запускает для самозанятых региона программу «Не просто торт»

2 июля 2021 15:15
158
На этот раз повысить свое мастерство смогут начинающие или уже опытные кондитеры.

Региональный центр «Мой бизнес» запускает для самозанятых программу под названием «Не просто торт». На этот раз повысить свое мастерство смогут начинающие или уже опытные кондитеры.

«Налоговый режим для самозанятых действует в Самарской области уже полтора года. За это время из теневого сектора вышли более 62 тысяч начинающих предпринимателей региона. Достижение таких результатов стало возможным, во многом благодаря широкой линейке инструментов поддержки. Мы запускаем их с учетом потребностей самозанятых и современных запросов рынка, чтобы предложить актуальные и действительно полезные продукты. Уверен, наш новый курс, сочетающий в себе теорию и практику, поможет кондитерам выйти на новый уровень мастерства и развития своего дела», - рассказал о работе с самозанятыми министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Обучающий курс будет проходить два дня: 15 июля участники узнают о трендах «сладкого» рынка, продвижении своего продукта от опытного предпринимателя сферы общепита и  основателя сети кулинарий «Белый Фартук» в Тольятти Андрея Сажнева. Теорию маркетинга участники будут осваивать на площадке регионального центра «Мой бизнес». Второй, практический, день состоится 17 июля, в «Ze.Firka Studio», где под руководством эксперта, основателя кондитерской школы Алены Манакиной участники смогут научиться создавать пять разных тортов с наиболее популярными начинками, научатся собирать, выравнивать и украшать их. 

За 7-часовой мастер-класс участники получат новые знания и рецепты изготовления тортов, а все приготовленные десерты они смогут забрать с собой. 

Напомним, что помимо образовательных курсов для самозанятых в Самарской области также действуют и другие меры поддержки: кейсы бизнес-услуг, льготные микрозаймы до 500 тысяч рублей, рабочие места в коворкинге регионального центра «Мой бизнес», а также консультирование по любым бизнес-вопросам и др. Подробная информация представлена на едином региональном портале господдержки mybiz63.ru.

 

Фото:   pixabay

Теги: «Мой бизнес» кондитеры программа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В наш город приедут коллективы из 12 субъектов России.
23 июня 2021, 20:26
Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Программа
В наш город приедут коллективы из 12 субъектов России. Культура
911
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021, 10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
Организаторы призывают жителей и гостей Самарской области быть внимательными к себе и своим близким: соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной... Общество
1125
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
03 июня 2021, 11:42
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
В этом году, не изменяя традициям, фестиваль пройдет на 2-й очереди набережной с 7 по 20 июня. Общество
1093
В центре внимания
Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов.
2 июля 2021  15:51
Дмитрий Азаров провёл совещание по развитию туризма в Ширяево
169
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
2 июля 2021  13:50
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
230
Скорому пригородному поезду
2 июля 2021  13:34
Скорому пригородному поезду "Ласточка" назначены новые остановки
213
В Самарской области стартовала уборочная
2 июля 2021  11:49
В Самарской области стартовала уборочная
213
Платформа имени Валерия Грушина приобрела новый облик
2 июля 2021  09:22
Платформа имени Валерия Грушина приобрела новый облик
217
Весь список