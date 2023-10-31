Центр «Мой бизнес» провел курс по гончарному мастерству для самозанятых Самарской области

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Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области провел практический курс для самозанятых керамистов. В нем приняли участие и те, кто уже имеет опыт в гончарном деле, и те, кто только решил познакомиться с новым видом деятельности. Участие в курсе приняли самозанятые, официально зарегистрированные в регионе.



Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и вниманию Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области создаются все условия необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.



Курс содержал теоретическую часть и практическую отработку полученных знаний. За три дня интенсивного обучения участники получили навыки работы керамиста: отработали уже известные техники, познакомились с новыми способами работы.



«Потрясающий курс, преподаватель великолепный! Счастлива, что попала на эти занятия, спасибо большое организаторам», - поделилась впечатлениями самозанятая Екатерина Воробьева.



«Спасибо за курс! Замечательные преподаватели и организация, творческие люди вокруг - время пролетело незаметно», - отметила участница обучения Анна Табачникова.



В Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых превысило 200 тысяч человек, а их суммарный доход за время действия налогового режима составил 51 млрд рублей.

Изучить полный перечень инструментов поддержки и анонсов предстоящих мероприятий можно на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.