ЦАМ: жителям среднеазиатских стран стало сложнее получить гражданство РФ

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Гражданам государств в Средней Азии стало сложнее получить российский паспорт. Об этом в эфире "Радио России" сообщил генеральный директор Центрального агентства миграции (ЦАМ) Петр Литвин.

Также более тщательно стали рассматриваться заявления граждан из стран с высокой террористической угрозой, отметил он.

"Сложнее для стран с высокой террористической угрозой, то есть после тех событий, которые случились в "Крокусе". Очень существенно усложнилось получение гражданства для выходцев из Таджикистана, Узбекистана и подобных стран. В какой-то степени это даже делается негласно. Просто заявления, которые подают граждане этих стран, отклоняются. Это официальная позиция", – пояснил Литвин.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске Московской области произошел 22 марта 2024 года. Боевики открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал перед выступлением группы "Пикник". В результате погибли 145 человек, еще 551 пострадал. Нападавшие попытались скрыться, но были задержаны на границе с Украиной, пишет Смотрим.