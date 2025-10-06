Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район

172

9 октября 2025 года на территории муниципального района Кинельский пройдет заключительный в этом году Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров Самарской области. В слете примут участие представители старшего поколения из городских округов Кинель, Отрадный, Самара, и муниципальных районов Кинель-Черкасский, Кинельский, Богатовский.

Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона.

«Отмечаем высокую значимость таких выездных мероприятий для старшего поколения в нашем регионе. Знакомство, общение и обмен идеями, - эти встречи вдохновляют и мотивируют добровольцев на дальнейшую деятельность, помогают выстраивать векторы работы в своей инициативной группе и взаимодействие в целом в районе с муниципальными органами власти, НКО, партнерами. «Серебряные» добровольцы сейчас являются хранителями социальных ценностей, которые вносят большой вклад в развитие молодежной среды, детей и других поколений» - рассказывает Сергей Андриянов, руководитель Добро.Центра «Молоды душой» Самарской области.

В рамках слета в первом блоке пройдет знакомство с Отделением социальной реабилитации с.п. Бобровка Кинельского района, посещение выставки «В гармонии с возрастом», далее в Сельском Доме культуры будут презентованы актуальные мероприятия и проекты регионального движения отрядов «серебряного» добровольчества. Во второй части участники в тренинговой форме пройдут теорию и практику по организации командной работы, поговорят об эмоциональном фоне и настроении в команде.

Организатором Слета выступает СРМОО «Центр социальных проектов» в рамках проекта Добро.Центр «Молоды душой» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Фото: СРМОО «Центр социальных проектов»