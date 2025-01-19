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Треть жителей Самары и Самарской области пообещали себе регулярно заниматься фитнесом в новом году

19 января 2025 12:19
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Треть жителей Самары и Самарской области пообещали себе регулярно заниматься фитнесом в новом году

Треть жителей Самары и Самарской области пообещали себе регулярно заниматься фитнесом в новом году. Таковы результаты опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и сетью фитнес-клубов DDX Fitness накануне Нового 2025 года. В исследовании, посвященном полезным привычкам, приняли участие почти 3,5 тыс. человек из всех регионов России.
 

Наибольшее количество ответов про полезные привычки, которые обязательно войдут в жизнь жителей Самары и области, набрали: соблюдение режима сна (38%) и правильное питание (36%).
 

Четверть жителей обязательно будут брать на себя новые задачи и проекты, чуть меньше — 23% откажутся от вредных привычек. Каждый пятый будет вести учет доходов и расходов, 16% — начнут потреблять контент по саморазвитию (соответствующие книги, образовательные курсы). По 12% жителей Самары и области четко решили для себя не откладывать важные дела на потом, поддерживать отношения с друзьями, практиковать медитации и дыхательные практики. Каждый десятый возьмется за изучение иностранных языков, а по 9% начнут инвестировать часть своего дохода и составлять список дел на день/неделю/месяц.
 

На вопрос, какие привычки являются необходимыми для поддержания хорошего психологического здоровья в 2025 году, большинство жителей Самары и Самарской области (64%) назвали регулярные разговоры с близкими и друзьями, на втором месте (55%) — хобби и увлечения. Замыкает тройку лидеров саморазвитие с помощью курсов и книг — 33%. Далее следуют: медитации (23%), применение техник управления стрессом (17%), волонтерская работа (13%), ведение дневника благодарности (4%).
 

Привычки для поддержания физического здоровья жители Самары и области проранжировали так: правильный режим сна и отдыха (86%), поддержание активного образа жизни (61%), отказ от вредных привычек (46%), регулярные занятия фитнесом (35%), потребление достаточного количества жидкости (30%),
 

Самой главной привычкой для финансового благополучия респонденты назвали составление и соблюдение бюджета (70%), на втором месте — развитие финансовой грамотности (61%), на третьем — регулярные накопления и инвестиции (51%). Кроме этого, нужно контролировать долги и кредиты (35%).
 

Что касается профкатегорий, то здоровый сон самый актуальный вопрос для представителей розничной торговли (48% опрошенных работают именно в этой сфере), на втором месте — наука и образование (46%), на третьем — представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (45%). Правильное питание на первом месте у юристов (50%), представителей медицинской и фармацевтической отрасли (49%), а также управленцев и ведущих тренингов (48%). Регулярные занятия фитнесом больше всего любят представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (37%). На втором месте — административный персонал (31%). Третье место (30%) разделили между собой представители науки и образования, сегмента HoReCa, сферы закупок, безопасности, а также рекламы маркетинга и PR.

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