«Трафарет»: полицейские и общественники региона провели антинаркотические мероприятия

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В Жигулевске и Похвистневском районе в рамках ОПМ «Трафарет» предупредили местных жителей об ответственности за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ.

Сотрудниками полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с подрастающим поколением с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, в Жигулевске сотрудники патрульно-постовой службы совместно с дружинниками во время патрулирования на улицах города раздавали тематические листовки гражданам и проводили беседы с молодежью о последствиях потребления наркотиков, об ответственности за участие в их незаконном обороте и пропаганде потребления запрещенных веществ.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Трафарет» старший оперуполномоченный ОНК МО МВД Росиии «Похвистневский» совместно с общественниками напомнил воспитанникам Дома молодежных организаций о вреде наркотических средств и психотропных веществ.

Капитан полиции Александр Сапугольцев рассказал подросткам об административной и уголовной ответственности за распространение запрещенных веществ, а также предостерег ребят не верить в быстрый и безопасный заработок, ведь выйти из схемы сбыта наркотиков без последствий невозможно, а за распространение запрещенных веществ законом предусмотрено реальное лишение свободы.

Также в ходе встречи полицейский предупредил подростков об ответственности за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ не только в сети, но и распространение рекламы в виде надписей на стенах зданий и других городских объектах. Председатель Общественного совета Татьяна Вобликова рассказала подросткам, куда обращаться в случае обнаружения наркотиков или их рекламы, а также призвала передать услышанную информацию своим сверстникам.

В мероприятии также приняли участие представители МКУ Центр «Семья». Они рассказали о возможности детям и подросткам обратиться за помощью на телефон доверия в случае, если они попали в трудную жизненную ситуацию.

Антинаркотические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО