«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»

5 октября в 13:00 проект «Том Сойер Фест – Самара» (https://vk.com/tomsawyerfest) приглашает жителей и гостей областной столицы на «Праздник урожая» в Сад наличников (ул. Чапаевская, 168).

В программе – лекция о том, что сажать в своем палисаднике, посадка растений в Саду наличников, творческие мастер-классы и чаепитие. Также организаторы предлагают всем гостям принести тыквы, кабачки и другой урожай со своих огородов и обменяться друг с другом.

Во время встречи все желающие смогут узнать подробнее о текущей работе по восстановлению дома Кожевникова и поддержать сбор, открытый проектом «Том Сойер Фест – Самара». Это можно будет сделать, перечислив любую сумму в фонд «Том Сойер Феста», а также участвуя в мастер-классах.

До встречи 5 октября с 13:00 в Саду наличников на Чапаевской, 168. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

12+