Тольяттинский театр «Дилижанс» в мае по случаю празднования 80-летия Победы готовит две премьеры

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Спектакль «Русский характер» по одноимённому рассказу Алексея Толстого и воспоминаниям, дневникам и стихам участников СВО посвящен нашим отцам, дедам и прадедам, одержавшим победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, а также всем тем, кто сегодня защищает суверенитет и безопасность нашей страны в зоне специальной военной операции.

Две войны, две эпохи поднимают общие вопросы: как на войне не потерять в себе человека, как родным и близким вернуть солдата к мирной жизни, и, наконец, что же такое русский характер?



Содействие в работе над спектаклем театру оказал Самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».

Премьерные показы состоятся 2, 3 и 30 мая.

Спектакль входит в программу «Пушкинская карта».

Спектакль «Можно попросить Нину?» основан на одноимённом рассказе писателя-фантаста Кира Булычёва.

Москва. 1972 год. Однажды вечером, Вадим Николаевич, секретарь СЭВ, звонит некой Нине, чтобы разобраться со своими сердечными отношениями. Но попадает на другую Нину - голодную, тринадцатилетнюю девочку. Телефонный звонок соединяет не только два разных мира, но и два разных времени. И сквозь диалог героев проступает страшный военный 1942 год...



Премьерные показы состоятся 8 мая в 17:30 и 19:00, а также 9 мая в 11:00 в Парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова.

Место показа – большая белая палатка. 12+

Фото: минкульт СО