Тольяттинские спасатели пополнили банк донорской крови

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Сегодня в Тольяттинском ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской области" состоялась акция, призванная помочь пополнить запасы банка донорской крови. Стать донорами и сдать кровь вызвались люди, для которых ни огонь, ни вода, ни низкие температуры не являются преградой для совершения доброго поступка.

Пожарный 11 ПСЧ Дмитрий Кулевацкий мечтал стать пожарным с детства, отучился и теперь работает на самой интересной, но и самой опасной работе в мире, сегодня сдал кровь в 4 раз: "Хочу стать Почётным донором, моя прабабушка сдавала кровь - теперь и я сдаю. Наверное, помогать людям - это призвание".

Майор внутренней службы Валерий Калашников:" У меня был замечательный пример - мой отец работал в пожарной охране, сдавал кровь, был Почётным донором. Можно сказать, что помогать людям - у нас в крови".

Среди пришедших были те, кто сдали кровь в 1 раз, а кто-то уже в 16-й.

В целом, в акции приняли участие 29 человек. Сотрудники 31 отряда пополнили банк крови на 14 литров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО