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Тольяттинские полицейские в кратчайшие сроки задержали нарушителя ПДД 

28 июля 2023 20:44
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Сегодня в Тольятти прохожие обратили внимание на автомобиль Infiniti, без государственных регистрационных знаков, дрифтующий возле Дворца Бракосочетания.

Сегодня в Автозаводском районе Тольятти прохожие обратили внимание на автомобиль Infiniti, без государственных регистрационных знаков, дрифтующий на площадке возле Дворца Бракосочетания. Тольяттинцы не сообщили о происходящем в полицию, а выложили видео в социальные сети.

В ходе ежедневного мониторинга СМИ сотрудники ОИОС ГУ МВД СО выявили эту информацию и направили ее в Госавтоинспекцию Тольятти.

Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, просмотрели записи с камер видео наблюдения.

Полицейские установили, что автомобиль INFINITI G35 SPORT, осуществляющий опасные маневры на площадке, находился в одном из свадебных кортежей и принадлежит жителю Ставропольского района Самарской области. В момент совершения правонарушения за рулем находился сын автовладельца – молодой человек 2001 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение правонарушителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что присутствуя на регистрации брака своего друга, не смог совладать с эмоциями и выразил радость опасным вождением. О том, что от этого могли пострадать прохожие и другие автовладельцы, не задумывался.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении правонарушителя собраны административные материалы за правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (шины имеют внешние повреждения), ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (цвет внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства), ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента), ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой), ст.12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорог), ч.2 ст.12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам), ч.2 ст.12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков).

Сотрудники полиции так же отметили, что очевидцы не сообщили о правонарушителе в полицию, а поспешили поделиться видеозаписью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее полицейские получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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