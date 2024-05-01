Тольяттинские полицейские организовали для воспитанников подшефного детдома экскурсию в Волгоград

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Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали для ребят из подшефного детского дома поездку в Волгоград.

Провожая юнармейцев, заместитель начальника Отдела полиции по Автозаводскому району 1 У МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Олег Князев вместе с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, руководителем Военно-исторического клуба «Патриоты» Сергеем Аввакумовым пожелали ребятам познавательной поездки, интересных встреч и более глубоких знаний об истории Отечества.

«Мы уверены, что знание истории и ее славных воинских страниц, поможет вырастить достойное поколение, чтущих подвиги их дедов и прадедов», – подчеркнул подполковник полиции.

Сергей Аввакумов, в свою очередь, отметил: «Сегодня такая поездка для ребят важна как никогда. Она призвана напомнить о преступлениях, совершаемых нацистами, и продемонстрировать, какое зло способен принести человечеству нацизм, а теперь и неонацизм».

На волгоградской земле с воспитанниками работали волонтеры-реконструкторы военно-исторического общества, которые показали достопримечательности и рассказали подросткам о героических событиях города Сталинград.

Ребята поблагодарили всех причастных к организации поездки.