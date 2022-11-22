Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в акции «Капля жизни - Своих не бросаем»

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В этот день сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и представители общественности сдали около 5 литров крови.

Донорство – это шанс спасти чью-то жизнь, когда счет идет на минуты, или помочь людям, находящимся на длительном лечении, справиться с тяжелыми заболеваниями. По долгу службы сотрудники полиции становятся свидетелями трагедий и не понаслышке знают, как важна может быть помощь донора. Ситуации разные, но суть одна – чье-то спасение.

На днях сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с общественниками при территориальном ОВД и работниками крупных городских предприятий приняли участие в акции «Капля жизни - Своих не бросаем», в рамках которой сдали жизненно важный биоматериал. Сотрудники полиции ведут активный образ жизни, занимаются спортом и ежегодно проходят профилактические осмотры, поэтому они всегда желанные участники таких мероприятий.

Среди полицейских были как опытные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые. Заместитель командира 2 взвода роты ОБДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти старший лейтенант полиции Андрей Токунов, который является «Почетным донором России», как более опытный донор, помогал молодым сотрудникам с подготовкой к процедуре и поддерживал их непосредственно во время сдачи крови. Андрей Юрьевич отметил, что полицейские регулярно принимают участие в акциях по сбору крови, так как не понаслышке знают, что своевременно оказанная помощь, в том числе переливание донорской крови, помогает спасти тысячи жизней: «Сегодня каждый из нас отдал частичку себя для спасения жизни других людей, и мы всегда готовы прийти на помощь. Мы ежедневно сталкиваемся с чужими бедами, и каждый раз стараемся помочь». В этот день сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и представители общественности сдали около 5 литров крови.

Представитель общественного совета У МВД России по г. Тольятти Татьяна Штангрет подчеркнула: «С каждым разом сотрудников полиции, желающих сдать свою кровь, чтобы спасти людские жизни, становится все больше. Сегодня мы уверены, если человек имеет возможность помочь, то он должен это сделать».

Фото: ГУ МВД СО