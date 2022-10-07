Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном центре

147

Сегодня в тольяттинском торгово-развлекательном центре «Мадагаскар» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение (ПТУ) по отработке взаимодействия администрации ТРЦ, подразделений тольяттинского пожарно-спасательного гарнизона и служб жизнеобеспечения города при пожаре в здании с массовым пребыванием людей.

Личному составу необходимо было продемонстрировать слаженные действия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей из здания и оказанию первой помощи пострадавшим.

По легенде учения пожар возник в дневное время в торговом зале на 1 этаже в результате короткого замыкания электропроводки в распределительной коробке в углу помещения.

После сработки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения началась эвакуация людей из здания администрацией ТРЦ. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре. Диспетчер пункта связи пожарной охраны высылает силы и средства по вызову № 2. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения, звеньями газодымозащитной службы провели проверку всех помещений на наличие людей и приняли меры по тушению условного пожара.

На выходе из кинозала был обнаружен первый условный пострадавший без сознания. Еще один пострадавший без сознания обнаружен на техэтаже.

Личный состав пожарно-спасательных подразделений организовал их эвакуацию из здания и передал медицинским работникам для оказания первой помощи.

Вместе с этим была обеспечена защита объекта от распространения огня с последующей ликвидацией очага пожара.

Основными целями подобных учений являются отработка действий личного состава по эвакуации людей и тушению пожара в здании с массовым пребыванием людей, отработка взаимодействия администрации торгово-развлекательного центра с подразделениями противопожарной службы, проведение тренировки оперативного штаба тушения пожара, направленной на повышение качества руководства при тушении пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

Цели и задачи учения выполнены.

Всего в ПТУ было задействовано 13 единиц основной и специальной техники и 46 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС СО