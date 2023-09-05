Только 4 из 10 самарцев уважают своего начальника

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Россиян, с уважением относящихся к своему непосредственному руководителю, в 7 раз больше, чем тех, кто испытывает ненависть. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как россияне относятся к своему непосредственному начальству. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие постоянную работу и руководство.

В Самаре 42% горожан уважают свое начальство, а 2% респондентов признались, что ненавидят своего руководителя. Кроме того, 15% самарцев испытывают симпатию к начальству, а 33% — равнодушие.

49% работающих россиян уважают своего непосредственного руководителя, причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (51 и 47% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (31 и 23%). В общей же сложности о безразличном отношении рассказали 26% россиян.



Симпатию к начальнику испытывают 7% опрошенных. О том, что ненавидят руководство, рассказали 6% респондентов. Лишь 1% россиян испытывает любовь к своему непосредственному руководителю.



Об уважении начальства среди работающего населения городов-миллионников чаще говорили в Красноярске (70%), Краснодаре (69%) и Ростове-на-Дону (61%). Равнодушны к топ- и мидл-менеджерам чаще жители Казани и Самары (по 33%), а также Волгограда (31%). Респонденты из Самары (15%), Новосибирска (12%) и Волгограда (10%) чаще проявляют симпатию к своему руководителю. Ненавидят начальников в Санкт-Петербурге (10%), Уфе и Омске (по 9%).



За 2 года россияне стали чуть реже говорить об уважении к начальству: 49% сейчас против 54% в 2021 году.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 396

Время проведения: 15 августа — 4 сентября 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководство

Размер выборки: 1600 респондентов