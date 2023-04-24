Только 3 из 10 компаний в Самаре продолжают проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом

В России выявили первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктур». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, продолжают ли российские компании бороться с COVID-19 на рабочих местах. В опросе приняли участие представители работодателей из Самары.
30% работодателей города по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 62% компаний подобных мероприятий не проводится.
Среди антиковидных мер в компаниях Самары сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.
Время проведения: 13—21 апреля 2023 года
Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Санитарная обработка помещений
2. Антисептики/санитайзеры
3. Термометрия
4. Экспресс-тестирование на коронавирус
5. Использование рециркуляторов воздуха
6. Соблюдение социальной дистанции
7. Маски