Только 3 из 10 компаний в Самаре продолжают проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом

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В России выявили первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктур». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, продолжают ли российские компании бороться с COVID-19 на рабочих местах. В опросе приняли участие представители работодателей из Самары.

30% работодателей города по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 62% компаний подобных мероприятий не проводится.

Среди антиковидных мер в компаниях Самары сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.

Время проведения: 13—21 апреля 2023 года

Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Санитарная обработка помещений

2. Антисептики/санитайзеры

3. Термометрия

4. Экспресс-тестирование на коронавирус

5. Использование рециркуляторов воздуха

6. Соблюдение социальной дистанции

7. Маски