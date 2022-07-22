Территория набережной в районе Речного порта сияет чистотой после сигналов из регионального ЦУР

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Волга, солнце, набережная. Три этих компонента магнитом притягивают туристов со всех уголков страны в столицу нашего региона. Активные пользователи социальных сетей следят, чтобы Самара запомнилась туристам в самом лучшем виде – это всем выгодно! На волжском берегу оживилась сувенирная торговля, вечером играют музыканты, курортной атмосферой наслаждаются и местные жители, и гости. Немного омрачил впечатление мусор в районе речпорта.

Самарцы в соцсетях обратили внимание служб благоустройства на переполненные урны в районе от 2-го до 6-го причала. И написали об этом в соцсетях. Комментарий увидели специалиста ЦУР Самарской области и направили в муниципальный центр управления Самары.

«На всём протяжении от 2-го до 6-го причала бардак. Гостей и туристов с теплоходов встречает мусор».

Службы благоустройства провели уборку, к выходным урны сияют чистотой и теперь ничто не будет отвлекать от созерцания волжских пейзажей.

Также жители города попросили сотрудников самарской набережной обратить внимание на розы, которые не любят жару и нуждаются в усиленном поливе.

ЦУР Самарской области проанализировал свежие отзывы гостей на популярных ресурсах путешественников от посещения нашего региона. Такая обратная связь очень важна для определения точек роста туристической привлекательности.

«Если вам интересна архитектура богатого купеческого города конца XIX — начала XX века, нужно ехать в Самару. Видела фотографии города 10-15-летней давности, не ошибусь, если скажу, что Самара за последние годы очень изменилась в лучшую сторону. От прогулок получала удовольствие, несмотря на не очень комфортную погоду», - поделилась впечатлением Анна Кудрявцева.

«Самара – край неожиданных и красивых музеев», - отметил один из пользователей.

«Эх, Самара городок: волшебные закаты и величественная Волга, двоякое впечатление от города. Понравилась Вертолетка, достопримечательности в центре объехали на самокатах, но для нас мало развлечений. Цены стандартные, не высокие», - считает Алина.

«Я была во многих городах России, и, пожалуй, из них всех Самара больше всего меня поразила в хорошем смысле этого слова. Великая Волга. Какой простор и широта. Пляж устроен вполне неплохо. Большая полоска песка, есть раздевалки. Набережная. Прекрасная. Благоустроенная. По такой хочется гулять, гулять и ещё раз гулять! Что я и делала неизменно в компании с мороженым. Хочу похвалить отсутствие визуального шума. Да, всякие сувенирчики и фаст-фуд есть, но он органично вписывается, а не выглядит как привет из 90-х», - написала путшественница.

Фото: ЦУР