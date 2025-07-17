Telegram приступил к регистрации представительства в РФ

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Мессенджер Telegram начал регистрацию своего представительства в России. Об этом сообщает Роскомнадзор.

На сайте ведомстве статус компании изменился с "создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо" на "в стадии согласования".

Ранее СМИ распространили информацию, будто Telegram планирует уйти из России. Однако 2 июля основатель мессенджера Павел Дуров опроверг эти слухи, указав, что новость была шуточной. Более того, под всеми постами об уходе появилась пометка с опровержением, пишет Смотрим.