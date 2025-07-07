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Телебашня в Самарской области включит праздничную иллюминацию в День семьи, любви и верности

7 июля 2025 13:48
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Телебашня в Самарской области включит праздничную иллюминацию в День семьи, любви и верности

8 июля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня семьи, любви и верности.

На медиафасаде самарской телебашни высветится официальный логотип праздника и бегущая строка «С Днем семьи, любви и верности», «8 июля», букеты ромашек.

Иллюминация телебашни в Самаре будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

На медиафасаде Останкинской телебашни покажут тематический видеоролик.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Майкопа, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов России.

 

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