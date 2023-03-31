Телебашня в Самаре засияет в честь Дня единения народов Беларуси и России

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2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» в Самаре включит специальную тематическую подсветку телебашни.



День единения народов Беларуси и России – праздник, установленный в 1996 и 1997 годах указами Президентов Российской Федерации и Республики Беларусь. Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства.



Самарская телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Праздничная подсветка телебашни в Самаре (ул. Советской Армии, 205) будет работать с момента наступления сумерек до 23:00 часов.



В праздновании также примут участие телебашни РТРС в Москве, Нальчике, Брянске, Челябинске, Ярославле, Улан-Удэ, Калуге, Нижнем Новгороде, Пензе, Пятигорске, Твери, Кызыле, Благовещенске, Великом Новгороде, Тамбове, Казани, Черкесске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Костроме, Оренбурге, Саратове, Назрани, Якутске, Туле.

Фото из открытых источников