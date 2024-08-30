Телебашня в Самаре включит подсветку в честь нового учебного года

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1 и 2 сентября телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит праздничную подсветку в честь Дня знаний и начала учебного года.

Праздничный сценарий будет работать с 21-00 до 00-00.

На медиафасаде телебашни в Самаре отобразится надпись «1 сентября – День знаний», грани телебашни украсят яркими переливами, изображениями осеннего листопада и школьной доски.

Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Иркутске, Кызыле, Майкопе, Новосибирске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Саранске, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительная открытка «1 сентября – День знаний».

В первый понедельник сентября в школах пройдут церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России.