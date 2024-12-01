Сызранским студентам напомнили правила безопасности у воды зимой

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Малые реки и озера Самарской области постепенно покрываются льдом.

Первый лед привлекает внимание юных жителей региона, нередко устраивающих игры на льду и проверяющих его на прочность.

Подобная активность на неокрепшей глади водоемов может привести к трагедии.

В целях предотвращения происшествий на воде в холодное время года специалисты Центра ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области уделяют большое внимание профилактике безопасности детей и подростков.

На днях в сызранском медико-гуманитарном колледже прошло занятие для студентов 1 курса на тему безопасности на водных объектах в зимний период.

Госинспектор по маломерным судам Октябрьского инспекторского отделения Павел Хайбулин рассказал первокурсникам о происшествиях, которые могут случиться на реках и озерах при становлении льда, и о том, какие правила надо соблюдать, чтобы избежать беды.

Кроме того, ребята узнали о способах самоспасения в случае провала под лед, и что предпринять, если стали очевидцами происшествия. Для закрепления полученных знаний студентам были розданы памятки с правилами безопасности на водных объектах зимой.

Специалисты МЧС России уверены, что регулярное посещение образовательных учреждений и проведение уроков безопасности помогут предотвратить несчастные случаи на водоемах региона.