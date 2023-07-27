сызранским курсантам автошколы рассказали о Госуслугах

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В целях популяризации портала Государственных услуг в электронном виде сотрудники сызранской полиции посетили одну из автошкол города, где провели с курсантами обучающий семинар.

Сайт по оказанию государственных услуг в электронном виде действует уже много лет, но некоторые до сих пор не знают о преимуществах, которые предлагает этот портал. О том, чем он полезен для водителей рассказал курсантам одной из автошкол города государственный инспектор РЭО ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Дмитрий Зяблов.

Как сообщил участникам семинара полицейский, наиболее востребованными услугами по линии Госавтоинспекции являются регистрация транспортных средств и получение или замена водительского удостоверения. Капитан полиции рассказал слушателям об удобстве пользования и о правилах регистрации, о том, что портал помогает решить огромное количество проблем, на которые обычно затрачивается много сил и времени. При помощи универсальной карты-путеводителя, разработанной при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, отсканировав на камеру смартфона qr-код, все желающие смогли перейти по предложенной ссылке на официальный сайт областного главка https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/citizens/gosuslugi, где в разделе «государственные услуги по линии безопасности дорожного движения» собрана вся актуальная информации о том, как просто и доступно получить государственную услугу по выдачи водительского удостоверения через портал www.gosuslugi.ru. и о других государственных услугах по линии МВД РФ.

В завершении обучающего семинара полицейский пожелал ученикам автошколы успешной сдачи экзаменов и ответил на интересующие вопросы.