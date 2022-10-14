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Воспитанникам напомнили о правовой грамотности при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах.
Сызранские полицейские и общественники провели урок правовой грамотности с воспитанниками Центра «Искра»
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Сызранские полицейские и общественники провели урок правовой грамотности с воспитанниками Центра «Искра»

14 октября 2022 19:29
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Воспитанникам напомнили о правовой грамотности при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах.

В рамках повышения уровня правовой грамотности и профилактики распространения террористических и экстремистских проявлений, вовлечения молодежи в противоправную деятельность сотрудники полиции Сызрани вместе с представителем Общественного совета при территориальном ОВД Александром Устиновым встретились с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра».

Инспектор по делам несовершеннолетних территориального ОВД лейтенант полиции Екатерина Прокопенко рассказала ребятам о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, в том числе в сети Интернет. Сотрудник полиции обратила внимание присутствующих на размещение персональной и иной информации на страницах социальных сетей, а также предупредила, что за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики и призывы к осуществлению экстремистской деятельности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Воспитанникам напомнили о правовой грамотности при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, а также порекомендовали не вступать в сомнительные группы.

Представитель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» Александр Устинов обратил внимание собравшихся на недопустимость межрасовой дискриминации и разжигания вражды на межнациональной или религиозной почве. Общественник призвал учащихся вести здоровый образ жизни и никогда не оставаться равнодушными к проявлениям экстремизма и терроризма.

В завершение встречи гости ответили на все интересующие вопросы и рассказал воспитанникам Центра алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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