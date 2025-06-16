Сумму маткапитала предложили увеличивать на 25% с рождением каждого последующего ребенка

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Председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина предложила изменить концепцию предоставления материнского капитала, чтобы повысить эффективность этой меры господдержки семей с детьми и улучшения демографической ситуации. Соответствующий законопроект появился 16 июня в электронной базе палаты, пишет "Парламентская газета".

«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%. Такой подход заложен в основу проекта федерального закона», — говорится в пояснительной записке.

Изменения предполагается внести в статью 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Как указывает Останина, сейчас материнский капитал выплачивается в двух размерах: базовом (на первого ребенка и тем, кто получил материнский капитал до 2020 года) и повышенном — на второго ребенка или третьего, если материнский капитал не был ранее получен.

При этом повышенный размер представляет собой лишь небольшую прибавку к базовому размеру. Например, в размерах 2025 года материнский капитал составляет 690,3 тысячи рублей при рождении первого ребенка плюс 222,2 тысячи рублей при рождении второго ребенка (912,2 тысячи рублей суммарно).

По мнению депутата, такой подход вряд ли может считаться эффективным с точки зрения расходования бюджетных средств и получаемых результатов: в России по-прежнему падает рождаемость вторых детей.

Фото: pxhere.com