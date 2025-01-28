Судебные приставы в Самаре переселили семью из аварийного жилья в новую квартиру

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Судебные приставы Красноглинского района г. Самары переселили семью из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру.

Многоквартирный дом, в котором проживали супруги из г. Самары, был признан аварийным и подлежащим сносу. Супругам, проживающим в одной из квартир, по договору социального найма было выделено другое благоустроенное жилое помещение. Теперь их ждала двухкомнатная квартира общей площадью 61,9 кв. м, что на 11 кв.м больше их прежней, с водоснабжением и санузлом. Однако, несмотря на все плюсы, супруги переезжать не захотели. В результате дело дошло до суда.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено два исполнительных производства о переселении супругов из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру. Судебные приставы вручили должникам постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредили о последствиях неисполнения судебного решения.

Не желая сталкиваться с привлечение к административной ответственности и вынесением исполнительского сбора, супруги переехали из аварийного дома в новое благоустроенное жилье.

Как позже должники сообщили судебному приставу-исполнителю — хотя изначально они и были против, но теперь переездом они довольны.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.