Я нашел ошибку
Главные новости:
Директор самарского завода ответит за травму сотрудника
Директор самарского завода ответит за травму сотрудника
Самарскую область ожидает серия магнитных бурь
Самарскую область ожидает серия магнитных бурь
Премьер Сербии Вучевич подаст в отставку из-за протестов в стране
Премьер Сербии Вучевич подаст в отставку из-за протестов в стране
Самарцы могут подать заявку на отлов безнадзорных животных
Самарцы могут подать заявку на отлов безнадзорных животных
Сборная Самарской области выиграла чемпионат ПФО по зимнему регби
Сборная Самарской области выиграла чемпионат ПФО по зимнему регби
В Самаре в Музее им. П.В. Алабина пройдет театральная читка «Из дневника Ксении Куракиной»
В Самаре в Музее им. П.В. Алабина пройдет театральная читка «Из дневника Ксении Куракиной»
с 20 по 27 января на территории Самарской области произошло 89 техногенных пожаров
С 20 по 27 января на территории Самарской области произошло 89 техногенных пожаров
Общественный транспорт в Самаре проходит санитарную дезинфекцию
Общественный транспорт в Самаре проходит санитарную дезинфекцию
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.13
-1.13
EUR 102.75
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы в Самаре переселили семью из аварийного жилья в новую квартиру

28 января 2025 11:54
187
Судебные приставы в Самаре переселили семью из аварийного жилья в новую квартиру

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары переселили семью из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру.

Многоквартирный дом, в котором проживали супруги из г. Самары, был признан аварийным и подлежащим сносу. Супругам, проживающим в одной из квартир, по договору социального найма было выделено другое благоустроенное жилое помещение. Теперь их ждала двухкомнатная квартира общей площадью 61,9 кв. м, что на 11 кв.м больше их прежней, с водоснабжением и санузлом. Однако, несмотря на все плюсы, супруги переезжать не захотели. В результате дело дошло до суда.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено два исполнительных производства о переселении супругов из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру. Судебные приставы вручили должникам постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредили о последствиях неисполнения судебного решения.

Не желая сталкиваться с привлечение к административной ответственности и вынесением исполнительского сбора, супруги переехали из аварийного дома в новое благоустроенное жилье.

Как позже должники сообщили судебному приставу-исполнителю — хотя изначально они и были против, но теперь переездом они довольны.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте
28 января 2025, 12:15
Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте
Если вы столкнулись с мошенническими действиями со стороны злоумышленников, представляющихся судебными приставами, сообщите об этом. Происшествия
150
Судебные приставы помогли жителю Новокуйбышевска встретиться с сыном
27 января 2025, 11:52
Судебные приставы помогли жителю Новокуйбышевска встретиться с сыном
Столкнувшись с отказом бывшей жены в предоставлении возможности видеться с сыном, житель Самарской области обратился в суд. Происшествия
370
Житель Самарской области ответит за нападение на судебного пристава
24 января 2025, 10:56
Житель Самарской области ответит за нападение на судебного пристава
Пострадавшая получила сотрясение мозга.  Происшествия
601
В центре внимания
30 января в Самаре стартует лыжный фестиваль «Сокольи горы»
28 января 2025  12:22
30 января в Самаре стартует лыжный фестиваль «Сокольи горы»
125
Самарская область закрепила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга
28 января 2025  11:28
Самарская область закрепила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга
166
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
459
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
355
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
414
Весь список