Судебные приставы Тольятти взыскали с нападавших 78 тысяч рублей в пользу пострадавшего

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Судебные приставы Автозаводского района Тольятти взыскали в пользу пострадавшего ущерб в размере 78 тысяч рублей.

Двое молодых людей вместе со своими спутницами в ночное время в г. Тольятти распивали спиртные напитки на детской площадке возле школы. Во время «застолья» между друзьями возник спор, в ходе которого они стали громко ругаться, используя нецензурную брань. Не выдержавший шума житель ближайшей многоэтажки, находящийся в этот момент во дворе, сделал им замечание, касательно их поведения. Молодые люди на сказанное среагировали остро и нанесли мужчине несколько десятков ударов по голове и туловищу. Увидевшее происходящее соседи вызвали полицию.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал напавших виновными по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и обязал их выплатить пострадавшему 78 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. В отделении судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти возбудили в отношении молодых людей соответствующие исполнительные производства и объединили их в сводное.

В рамках сводного исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения направил в кредитные организации постановления об обращении взыскания на денежные средства должников, находящиеся в банках, а также на получаемый ими доход.

В результате принятых сотрудником Службы мер ущерб, причиненный преступлением, компенсирован, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области