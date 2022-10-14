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Судебные приставы Самары проведут «горячую линию» по вопросам приостановления исполнительных производств в отношении мобилизованных

14 октября 2022 17:08
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Обратиться за консультативной помощью жители смогут по телефону.

Судебные приставы Самары проведут «горячую линию» по вопросам приостановления исполнительных производств в отношении мобилизованных.

17 октября с 11.00 до 14.00 ч. начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Самарской области Александра Егошина ответит на вопросы, связанные с приостановкой исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан. Обратиться за консультативной помощью жители смогут по телефону : 8(846) 266-62-38.

ГУФССП России по Самарской области в очередной раз напоминает, что заполнить заявление призываемые граждане могут прямо перед отправкой в учебные части. В отношении тех, кто уже уехали за пределы место нахождения учебных частей, процесс взыскания будет также приостановлен на период военной службы. Для этого близким родственникам мобилизованного необходимо обратиться в любое структурное подразделение Службы судебных приставов и заполнить заявление. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Образец заявления можно получить на месте или скачать на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области в разделе «Обращения» (далее «Образцы письменных обращений»).

15 октября с 10.00 до 15.00 ч. в Доме культуры «Заря» (пр-д 9 Мая, 16) Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки г. Самары совместно с представителями других областных министерств и ведомств проведет встречу с семьями и родными мобилизованных. В приоритете – вопросы социальной поддержки и адресной помощи близким родственникам мобилизованных граждан. Начальник отдела организации исполнительного производства также примет участие в открытом диалоге и проконсультирует граждан по вопросам, входящим в компетенцию Службы, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

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