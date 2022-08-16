Судебные приставы Чапаевска побудили 25-летнего парня проверить свое здоровье

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Молодой человек, состоя на учете в наркологическом диспансере, отказывался проходить флюорографическое обследование. Принятые в рамках исполнительного производства судебным приставом меры побудили парня проверить свое здоровье.

Профилактические медицинские осмотры в целях наблюдения и состояния здоровья молодой человек не проходил уже больше года. Поскольку его бездействие ставило под угрозу здоровье окружающих, суд постановил обязать мужчину пройти профилактический осмотр на предмет наличия признаков туберкулеза.

Также гражданина предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будут применены меры принудительного характера, а также он будет привлечен к административной ответственности.

Установленный для добровольного исполнения решения суда срок должник проигнорировал. Тогда в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Молодой человек, не желая сталкиваться с серьезными последствиями и нести дополнительные финансовые потери, оплатил сумму исполнительского сбора и прошел флюорографическое обследование. Результаты обследования были предоставлены им в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области