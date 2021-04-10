Субсидии частным детсадам обсудили в Самаре

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Вчера, 9 апреля, в здании городской Администрации повторно прошла встреча с директорами частных детских садов, получающих субсидии. На мероприятие были приглашены представители профильных департаментов и ведомств, министерства образования и науки Самарской области, Прокуратуры города Самара, депутатского корпуса, Общественной палаты, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области, Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара.

Основной темой встречи стало обсуждение действующего порядка предоставления субсидий частным образовательным организациям. Такая мера поддержки действует уже несколько лет. Основной ее целью является обеспечение доступности мест в детских садах для максимального количества семей. Именно поэтому размер родительской платы для детских садов, получающих такие выплаты, ограничен и не должен превышать 5960 рублей.

Частные детские сады имеют возможность получать бюджетную поддержку за предоставление образовательных услуг и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком).

Следует отметить, что в городском округе Самара получить субсидию может любое частное образовательное учреждение, имеющее лицензию и заявившее о своем желании.

«С частными детскими садами мы находимся в партнерских отношениях. Органы власти заинтересованы в их деятельности. На сегодняшний день действует порядок субсидирования частных детских садов, который является не только определенной мерой поддержки данных учреждений, но и для родителей воспитанников», - отметила Елена Лапушкина.

С учетом изменения экономической ситуации порядок предоставления субсидии нуждается в актуализации. Кроме того, требуется расширение возможностей в части предоставления частными детскими садами дополнительных образовательных услуг. В настоящее время рассматривается возможность внесения изменений в соответствующий нормативно-правовой акт.

«Действующий порядок предоставления субсидий не предусматривает каких-либо иных затрат со стороны родителей, кроме определенных перечнем. Именно этим порядком и руководствуются сейчас правоохранительные органы, органы прокуратуры. В случае если будет рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в порядок, которыми будет предусмотрено оказание дополнительных образовательных услуг, то это в будущем позволит решить проблему. При этом необходимо усилить контроль в целях недопущения понуждения родителей к заключению дополнительных договоров. Прокуратура города возьмет эту тему на особый контроль», - подчеркнула заместитель прокурора города Самара Оксана Алексеева.

Председатель городской Думы Алексей Дегтев также отметил роль частных детских садов в системе дошкольного образования. При этом он обратил внимание на то, что получение денежных средств из бюджета накладывает на руководителей большую ответственность и требует обеспечения полной законности и прозрачности финансовой деятельности.

«Если говорить об итогах встречи, то на все вопросы, которые возникали у социально ориентированных предпринимателей, были даны исчерпывающие ответы. Понятна сегодняшняя позиция прокуратуры, видно, что ведомство погрузилось в данную проблематику. Вопросы, которые мы сегодня обсудили, в том числе по учету финансовых средств, нашли понимание у представителей бизнеса. Конечно же, работу нужно довести до логического завершения», - поделился Уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко.

В ходе обсуждения выяснилась необходимость в повышении правовой и финансовой грамотности сотрудников негосударственных образовательных учреждений. В связи с этим принято решение о проведении на плановой основе совместных встреч, на которых профильными ведомствами и структурами будут даваться необходимые разъяснения и консультации.

В свою очередь, директор АНО «Теремок» Юлия Кирьянова от лица всех руководителей частных детсадов поблагодарила за оказание поддержки со стороны власти:

«Мы очень благодарны, что такая встреча состоялась. Субсидии - это большая для нас поддержка, мы очень на них рассчитываем. Это большое подспорье как для родителей, так и для нас».

Фото: pixabay.com







