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Студенты СГЭУ вместе с полицейскими и специалистами Минздрава обсудили варианты здорового образа жизни

2 марта 2023 16:21
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Мероприятие прошло в стенах Самарского государственного экономического университета для студентов первого курса Института права.

Студенты института права СГЭУ совместно с сотрудниками полиции, общественниками и специалистами Минздрава обсудили все варианты здорового образа жизни и пришли к единому мнению.

Мероприятие прошло в стенах Самарского государственного экономического университета для студентов первого курса Института права.

Начиная встречу, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, доцент кафедры Международного права и политологии Елена Ефремова, отметила, что юристы и те, кто посвятил себя изучению права, в первую очередь должны понимать недопустимость противоправного поведения, вести здоровый образ жизни и уметь формировать у окружающих негативное отношение к вредным привычкам.

Главный детский врач психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением областного клинического наркологического диспансера Алексей Катин подробно рассказал не только о медико-социальных последствиях употребления наркосодержащих препаратов, но и о способах выявления их уже на ранних стадиях.

Следователь по особо важным делам ГСУ при ГУ МВД России по Самарской области, подполковник юстиции Андрей Уваров обьяснил будущим юристам последствия употребления, хранения и распространения наркосодержащих препаратов.

В заключении встречи представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица обратился к студентам со словами о вреде наркотиков.

«Каждый из нас стремиться быть счастливым и независимым, а наркотики – это самая большая зависимость, которая отбирает у нас счастье, социальный статус, друзей, уважение окружающих, здоровье, а самое главное – жизнь, ведь наркотики – это смертельная болезнь! Я, как врач и мужчина, призываю вас вести здоровый образ жизни, и приобщать к этому окружающих, так давайте вместе скажем наркотикам- «НЕТ!», сохраним и приумножим все то хорошее, что есть в нашей жизни»  - сказал Дмитрий Лисица.

По окончании мероприятия организаторы ответили на все интересующие вопросы.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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