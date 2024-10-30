Студенты Самарской области могут принять участие в VIII сезоне Всероссийской олимпиады

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До 12 ноября продолжается регистрация на Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал» для студентов разных направлений подготовки. За первый месяц уже поступило более 330 тысяч заявок.

В 2024 году представлены все направления подготовки: агропромышленный комплекс и пищевые технологии, вооружение и военная техника, естественные науки, инженерные науки и технологии, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные, педагогические, социально-экономические науки, физическая культура.

Задания для участников подобраны по принципу практико-ориентированности, они разрабатываются экспертами ведущих российских вузов, а также представителями более чем 600 индустриальных партнеров олимпиады.

Ежегодно Всероссийская олимпиада «Я — профессионал» пополняется актуальными направлениями с учетом запросов студентов, а также запросов рынка труда. В VIII сезоне в список дисциплин войдут «Проектный менеджмент» и «Управление цифровым продуктом и инноватика».

Благодаря олимпиаде дипломанты смогут пройти стажировку в крупной российской компании, а медалисты будут поощрены денежными премиями.

Кроме того, участники получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании. Дополнительный бонус – диплом олимпиады позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Регистрация на сайте олимпиады: https://yandex.ru/profi/registration/registration_info

Напомним, что Самарская область вошла в ТОП-20 по числу дипломантов седьмого сезона «Я – профессионал», в VII сезоне олимпиады дипломантами стали 3 872 участника, из них 35 являются студентами университетов Самарской области.

Фото: ru.freepik.com