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Студенты самарских колледжей изготавливают полевые печи для военнослужащих

8 декабря 2022 21:37
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К отправке уже готовы 16 экземпляров, до Нового года ребята обещают передать бойцам еще полсотни.

Погреться у огня, просушить одежду, вскипятить воду и приготовить горячую еду – небольшие печки, которые поместятся в любой землянке или палатке заметно облегчат солдатский быт. К отправке за ленточку уже готовы 16 экземпляров, до Нового года ребята обещают передать бойцам еще полсотни.

Идея передать на фронт полевые печи родилась у основателя движения "САМБАТ" Виктора Романова в процессе общения с военнослужащими, находящимися в зоне специальной военной операции. Он сам дважды выезжал с гуманитарным конвоем в ЛНР и видел, как устроен быт наших ребят.

"Сейчас там очень холодно, их нынешние морозы в -15 градусов ощущаются как наши -25. Поэтому тепло – это прежде всего здоровье. Простуду и вирусы даже в военное время никто не отменял. Такие печки точно спасут не одну жизнь", - объясняет он.

С предложением помочь в изготовлении печей Романов обратился к руководителям самарских учебных заведений, выпускающих специалистов по металлообработке. Первым откликнулся директор колледжа им. Е. Золотухина Владимир Бодров. Его мастера совместно со студентами старших курсов сделали пробную партию – шесть экземпляров. Военнослужащие оценили удобную конструкцию и компактный размер, и производство поставили на поток.

По словам Бодрова, ни один из студентов от дополнительной "общественной нагрузки" не отказался. Наоборот, выразили желание, если нужно, работать посменно круглосуточно, чтобы обеспечить теплом как можно больше наших бойцов.

Проблема была только с материалом. Но ее решили довольно быстро. К делу подключились коммерческие организации, которые закупают нужные расходники.

Остальное ребята делают сами. Работают в две смены по семь часов. Все операции четко отлажены. Кто-то режет заготовки, кто-то занимается сваркой топки и бака для воды, другие изготавливают ножки и трубы. На производство одной печки уходит около трех часов.

Сегодня они передали мобилизованным военнослужащим, которые готовятся к отправке в зону СВО, 16 печей. Студенты смогли лично пообщаться с ними и услышать слова благодарности за свою работу из первых уст.

"Помощь людей очень греет душу, - рассказал военнослужащий Андрей. – У ребят просто золотые руки, они обеспечивают наш быт. Если мы будем в тепле "дома", в месте дислокации, то и на передовой мы будем бойцами. До армии я, как и многие, считал, что Родина – это мама, папа, жена, дети. А сейчас понимаю, что это понятие намного шире. Мы не можем подвести не только близких, много людей надеются на нас и верят".

Владимир Бодров отметил, что для него возможность помочь фронту особенно важна, ведь на передовой сейчас находится немало выпускников колледжа им. Е. Золотухина.

"Мы передаем не только печи, сегодня отправим бойцам еще нужные медикаменты и около 70 писем со словами поддержки от наших студентов. Мы хотим обеспечить надежный тыл, чтобы на фронте наши ребята не чувствовали недостатка внимания. Они защищают нас, граждан России, делают все, чтобы война не пришла в наши дома. А мы должны встать с ними плечо к плечу и помогать им, чем можем", - уверен он.

Источник: sovainfo.ru

 

Фото:  sovainfo.ru

 

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