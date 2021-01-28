Студентов и преподавателей самарского института культуры поведут вместо митинга на «День пересдачи»

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Ректор самарского института культуры Ольга Наумова призвала заведующих кафедрами в воскресенье 31 января обеспечить максимальное присутствие преполавателей и студентов в вузе. Таков смысл разосланного от ее имени личного сообщения (скриншот имеется в распоряжении «СО» ОНЛАЙН). В сообщении подчеркивается, что , что ВУЗ «отличился» на прошедших 23 января несанкционированных акциях протеста, на которых задержано 5 студентов института.



Ректор попросила заведующих кафедрами «держать руку на пульсе каждый день» и объяснять студентам, что «выражать недовольство можно и нужно законными способами». Наумова отметила, что на 31 января «не случайно» назначен день пересдач «Сдай долги» и попросила вывести преподавателей на пересдачу. Также от заведующих кафедрами ожидаются идеи по «профилактическим мерам», пишет СО ОНЛАЙН.

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