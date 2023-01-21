«Студенческий десант»: студенты продолжают знакомиться с деятельностью подразделений полиции региона

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Сотрудники ОМВД Ставропольского района пригласили в гости студентов тольяттинских вузов. Сотрудники отделения по работе с личным составом территориального ОВД проинформировали ребят о возможности бесплатно продолжить обучение в ведомственных вузах, отметив, что, наряду с получением профессии, это отличная возможность проявить свои таланты: спортивные, интеллектуальные, творческие и другие. Опытом поделилась курсант 5 курса Нижегородской академии МВД России Юлия Савичева, которая рассказала об условиях проживания и обучения и ответила на интересующие студентов вопросы. О кропотливой и непростой работе следователя будущих юристов проинформировала заместитель начальника Следственного отдела территориального органа Лариса Литвинова. Подполковник юстиции рассказала, что входит в обязанности следователя, а также о том, какие дела чаще всего приходится расследовать офицерам, подчеркнув, что профессия требует не только знаний, но и большой душевной отдачи.



В гости к сотрудникам ОМВД Волжского района приехали студенты второго курса Международного института рынка. Заместитель начальника Отдела – начальник ОРЛС территориального ОВД подполковник полиции Александр Кондрашкин рассказал молодым людям об истории территориального органа, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции. В мероприятии приняли участие эксперт-криминалист, который рассказал о работе своей службы, познакомил ребят с содержимым криминалистического чемодана, продемонстрировал приборы и инструменты, с помощью которых проводят различные исследования, а также инспектор ГИБДД, показавший студентам устройство патрульного автомобиля.



А сотрудники МО МВД России «Нефтегорский» пришли в гости к учащимся Алексеевского государственного техникума. Старший специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС Евгений Локтионов отметил, что профессия полицейского на сегодняшний день является очень важной, престижной и востребованной, требует высокой выдержки, ответственности и разностороннего развития. Перед учащимися выступил командир патрульно-постовой службы полиции Григорий Баякишев, который рассказал о трудовых буднях постовых, о специфике службы в подразделении, об обязанностях и полномочиях сотрудников, а также о том, с какими правонарушениями им приходится сталкиваться чаще всего.



В Большечерниговском, Приволжском и Шенталинском районах полицейские вместе с общественниками при территориальных ОВД, встретившись с учащимися колледжей и техникумов, проинформировали их об условиях трудоустройства и порядке поступления в учебные заведения системы МВД России, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел, а также раздали памятки с необходимой информацией по трудоустройству в полицию и ответили на все интересующие вопросы.



Все участники мероприятий отметили, что проведенная акция стала для них полезной и содержательной и позволила лучше понять работу полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО