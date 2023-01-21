Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с необходимостью прокладки питающих и контрольных воздушных линий при установке светофорных объектов.
В Сызранском районе не двух участках автодороги М-5 «Урал» временно ограничат движение транспорта
21 января в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялась церемония прощания.
В Самаре простились с председателем Совета ветеранов ГУ МЧС СОи Николаем Солдатовым
На место выехали спасатели, чтобы спустить их на землю.
Люди застряли на воздушном шаре на дереве на горе в Сочи
В гости к сотрудникам ОМВД Волжского района приехали студенты второго курса Международного института рынка.
«Студенческий десант»: студенты продолжают знакомиться с деятельностью подразделений полиции региона
В Волжском районе в ДТП пострадали четверо
В Волжском районе в ДТП пострадали четверо
За год работы детского паллиативного отделения специалисты оказали помощь 135 юным жителям региона
За год работы детского паллиативного отделения специалисты оказали помощь 135 юным жителям региона
Арестованный счет побудил жительницу Тольятти оплатить штрафы
Арестованный счет побудил жительницу Тольятти оплатить штрафы
Смертельное ДТП в Сызранском районе: погиб человек
Смертельное ДТП в Сызранском районе: погиб человек
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.67
-0.18
EUR 74.34
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Студенческий десант»: студенты продолжают знакомиться с деятельностью подразделений полиции региона

21 января 2023 14:25
157
В гости к сотрудникам ОМВД Волжского района приехали студенты второго курса Международного института рынка.

Сотрудники ОМВД Ставропольского района пригласили в гости студентов тольяттинских вузов. Сотрудники отделения по работе с личным составом территориального ОВД проинформировали ребят о возможности бесплатно продолжить обучение в ведомственных вузах, отметив, что, наряду с получением профессии, это отличная возможность проявить свои таланты: спортивные, интеллектуальные, творческие и другие. Опытом поделилась курсант 5 курса Нижегородской академии МВД России Юлия Савичева, которая рассказала об условиях проживания и обучения и ответила на интересующие студентов вопросы. О кропотливой и непростой работе следователя будущих юристов проинформировала заместитель начальника Следственного отдела территориального органа Лариса Литвинова. Подполковник юстиции рассказала, что входит в обязанности следователя, а также о том, какие дела чаще всего приходится расследовать офицерам, подчеркнув, что профессия требует не только знаний, но и большой душевной отдачи.

В гости к сотрудникам ОМВД Волжского района приехали студенты второго курса Международного института рынка. Заместитель начальника Отдела – начальник ОРЛС территориального ОВД подполковник полиции Александр Кондрашкин рассказал молодым людям об истории территориального органа, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции. В мероприятии приняли участие эксперт-криминалист, который рассказал о работе своей службы, познакомил ребят с содержимым криминалистического чемодана, продемонстрировал приборы и инструменты, с помощью которых проводят различные исследования, а также инспектор ГИБДД, показавший студентам устройство патрульного автомобиля.

А сотрудники МО МВД России «Нефтегорский» пришли в гости к учащимся Алексеевского государственного техникума. Старший специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС Евгений Локтионов отметил, что профессия полицейского на сегодняшний день является очень важной, престижной и востребованной, требует высокой выдержки, ответственности и разностороннего развития. Перед учащимися выступил командир патрульно-постовой службы полиции Григорий Баякишев, который рассказал о трудовых буднях постовых, о специфике службы в подразделении, об обязанностях и полномочиях сотрудников, а также о том, с какими правонарушениями им приходится сталкиваться чаще всего.

В Большечерниговском, Приволжском и Шенталинском районах полицейские вместе с общественниками при территориальных ОВД, встретившись с учащимися колледжей и техникумов, проинформировали их об условиях трудоустройства и порядке поступления в учебные заведения системы МВД России, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел, а также раздали памятки с необходимой информацией по трудоустройству в полицию и ответили на все интересующие вопросы.

Все участники мероприятий отметили, что проведенная акция стала для них полезной и содержательной и позволила лучше понять работу полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
479
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
426
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
589
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
3381
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
774
Весь список