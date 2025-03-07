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Тюльпаны, хризантемы, розы, лилии — все эти цветы подорожали в разы быстрее официальной инфляции. Как подсчитал аналитический центр «Чек Индекс», стоимость лилий к 8 Марта возросла на 39%, хризантем — на 31%, тюльпанов — на 25%, роз — на 12%. В целом же стоимость букетов увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом. В среднем по стране букет обойдется в 4 тысячи рублей, а в столице — около 5 тысяч рублей.

Традиционно в марте спрос на цветы возрастает в 20 раз по сравнению с февралем. Правда, повышение цен ударяет именно по предпраздничному спросу. Покупатели не готовы платить астрономические деньги даже за любимые цветы. Покупают букетик подешевле или меньше цветов, пишет 63.ру.

Покупка цветов даже через интернет также стала более затратной. В онлайн-магазинах цены выросли почти на четверть (24%).

— Значительную роль играет удорожание импортных цветов, особенно роз и лилий, поставляемых из Эквадора, Колумбии и Нидерландов, — говорит эксперт международного бизнеса Юлия Корчагина, — Ослабление рубля повышает закупочные цены, что автоматически отражается на стоимости букетов. При этом даже отечественные тепличные хозяйства столкнулись с ростом цен на удобрения, энергоносители и упаковку. Производители и закладывают эти расходы в конечную цену. После 8 Марта стоимость цветов будет зависеть от валютного курса и логистических издержек. Если рубль ослабнет, импортные позиции продолжат дорожать. Внутренний рынок сможет частично компенсировать рост цен за счет увеличения производства, но полностью заменить импорт пока не готов.

— Российский рынок обеспечен отечественными цветами только на 25-35% в зависимости от сорта. Все остальное поступает к нам по импорту (это Кения, Эквадор, Колумбия, Нидерланды), — рассказывает MSK1.RU ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Однако логистика после введения санкционных ограничений усложнилась и сильно подорожала. Кроме того, за последние 2 года стоимость импортных поставок цветов выросла из-за серьезного снижения курса рубля по отношения к основном мировых валютам.