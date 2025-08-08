Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины

8 августа 2025 13:55
73
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины

Ко Дню строителя Т-Бизнес в рамках аналитического проекта T-Data изучил, кто занимается строительным бизнесом в России. В анализе учитывались все ИП и юрлица, работающие в строительной сфере, в том числе девелопмент, строительство автомобильных и железных дорог, инженерных сооружений, коммунальных объектов и другие направления. По данным ФНС на июнь, в России насчитывается 393 тыс. ИП и 413 тыс. ООО, занятых в этой сфере.

Портрет строителя: рост нерезидентов

Стройка традиционно мужская профессия: типичный руководитель в строительном ИП — это мужчина 35-39 лет (19% от общей выборки), всего мужчины занимают 84%. Аудитория в возрасте от 30 до 49 лет составляет 71%. 

По руководителям ООО похожая картина, только аудитория еще взрослее. Женщин всего 17%, а больше всего мужчин в возрасте 40-44 года (18%). 25% руководителей ООО старше 50 лет.    

Год к году заметно растет доля нерезидентов: среди ИП в июне 2025 года их было 6%, а в 2023 — 3%. Среди руководителей ООО — 3% в 2025 и 2% в 2023 годах. Это может быть связано с ростом объемов строительства и налоговыми стимулами.

Где развивается стройка? 

Большинство строительных ООО зарегистрировано в Москве — 29%. За столицей следует Московская область — 6% и Санкт-Петербург — 5%. Годом ранее доминирование Москвы было еще сильнее — на город приходилось 38% зарегистрированных ООО. В регионах доля ООО выросла в Краснодарском крае — с 3% до 4%, Свердловской области — с 2% до 3% и других.

При этом ИП предпочитают регистрироваться в Московской области (7%) и Санкт-Петербурге (7%), Москва лишь на 3 месте с 6%. 

Что с бизнесом?

Год к году именно весной регистрируется больше всего строительных ИП: в 2023 году 28% ИП от общей массы было зарегистрировано в весенние месяцы, в 2024 году весной открыли 27% ИП, в этом году показатель также высок. 

В массе своей строительные ООО — это  малый бизнес, выручка 86% в 2024 году не превышала 120 млн руб., а на диапазон 120-800 млн руб. приходилось 12%, лишь 1% — более 2 млрд руб.   

ООО в стройке — относительно устойчивый бизнес. В первый год закрывается лишь 2% юрлиц, а среди ИП — 19%. 

Количество ИП на стройке стабильно растет — в июне 2025 года их было 393,4 тыс., в июне 2024 — 355,3 тыс., 2023 — 316,6 тыс. А ООО снижается — в июне 2025 их было 412,6 тыс., 2024 — 421,8 тыс., 2023 — 443,2 тыс. 

Высокая ключевая ставка и сокращение льготных программ снижает спрос на недвижимость. Но ЦБ уже начал смягчать денежно-кредитную политику в июне и продолжил в июле, что должно привести к росту спроса на услуги строителей. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список