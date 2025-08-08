Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины

73

Ко Дню строителя Т-Бизнес в рамках аналитического проекта T-Data изучил, кто занимается строительным бизнесом в России. В анализе учитывались все ИП и юрлица, работающие в строительной сфере, в том числе девелопмент, строительство автомобильных и железных дорог, инженерных сооружений, коммунальных объектов и другие направления. По данным ФНС на июнь, в России насчитывается 393 тыс. ИП и 413 тыс. ООО, занятых в этой сфере.

Портрет строителя: рост нерезидентов

Стройка традиционно мужская профессия: типичный руководитель в строительном ИП — это мужчина 35-39 лет (19% от общей выборки), всего мужчины занимают 84%. Аудитория в возрасте от 30 до 49 лет составляет 71%.

По руководителям ООО похожая картина, только аудитория еще взрослее. Женщин всего 17%, а больше всего мужчин в возрасте 40-44 года (18%). 25% руководителей ООО старше 50 лет.

Год к году заметно растет доля нерезидентов: среди ИП в июне 2025 года их было 6%, а в 2023 — 3%. Среди руководителей ООО — 3% в 2025 и 2% в 2023 годах. Это может быть связано с ростом объемов строительства и налоговыми стимулами.

Где развивается стройка?

Большинство строительных ООО зарегистрировано в Москве — 29%. За столицей следует Московская область — 6% и Санкт-Петербург — 5%. Годом ранее доминирование Москвы было еще сильнее — на город приходилось 38% зарегистрированных ООО. В регионах доля ООО выросла в Краснодарском крае — с 3% до 4%, Свердловской области — с 2% до 3% и других.

При этом ИП предпочитают регистрироваться в Московской области (7%) и Санкт-Петербурге (7%), Москва лишь на 3 месте с 6%.

Что с бизнесом?

Год к году именно весной регистрируется больше всего строительных ИП: в 2023 году 28% ИП от общей массы было зарегистрировано в весенние месяцы, в 2024 году весной открыли 27% ИП, в этом году показатель также высок.

В массе своей строительные ООО — это малый бизнес, выручка 86% в 2024 году не превышала 120 млн руб., а на диапазон 120-800 млн руб. приходилось 12%, лишь 1% — более 2 млрд руб.

ООО в стройке — относительно устойчивый бизнес. В первый год закрывается лишь 2% юрлиц, а среди ИП — 19%.

Количество ИП на стройке стабильно растет — в июне 2025 года их было 393,4 тыс., в июне 2024 — 355,3 тыс., 2023 — 316,6 тыс. А ООО снижается — в июне 2025 их было 412,6 тыс., 2024 — 421,8 тыс., 2023 — 443,2 тыс.

Высокая ключевая ставка и сокращение льготных программ снижает спрос на недвижимость. Но ЦБ уже начал смягчать денежно-кредитную политику в июне и продолжил в июле, что должно привести к росту спроса на услуги строителей.