Стать участником флешмоба «Валенки» можно в новогодние каникулы

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Московский Музей Победы продлил прием заявок на всероссийский флешмоб «Валенки» до 10 января 2021 года.

Такое решение принято в связи с огромным интересом к этой музыкальной акции. Уже сейчас во флешмобе приняли участие сотни людей из 41 региона России. Самыми активными оказались жители Москвы, Костромской, Курганской, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Кроме того, видео прислали участники из Беларуси, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии, а также Донецка и Луганска.

Отрывок из легендарной песни исполняют дети и взрослые, профессиональные артисты и любители, в одиночку и с друзьями. И почти в каждом ролике обязательно есть сами «герои» песни — валенки!

Для участия во флешмобе «Валенки» необходимо до 10 января загрузить короткие видеоролики через специальную форму на сайте Музея Победы, а также выложить с хэштегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Продолжительность ролика – не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.

В Старый Новый год, 13 января 2021 года, стартует онлайн-голосование, которое продлится до 31 января. Зрители смогут выбрать самые яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от Музея Победы — участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования будут объявлены в начале февраля.

Музей Победы предложил вспомнить песню «Валенки» в завершение Года памяти и славы. Старт Всероссийскому флешмобу «Валенки» был дан 12 декабря в декорациях трехмерной панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Легендарная песня вновь прозвучала на ступенях поверженного Рейхстага, как и 75 лет назад, в мае 1945 года, во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей. Музыкальный патриотический флешмоб должен еще раз напомнить жителям России о героических страницах истории нашей страны, о ее великом прошлом и о том, что традиция чествовать подвиги предков не заканчивается Годом памяти и славы!

Ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке https://victorymuseum. ru/online-programs/ competition/fleshmob-valenki/.