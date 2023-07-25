Стартовал региональный конкурс «УМНИК-2023»

Региональное представительство Фонда содействия инновациям на площадке технопарка «Жигулевская долина» приглашает молодых инноваторов на региональный конкурс «УМНИК-2023».
В программе могут принять участие молодые исследователи, имеющие коммерчески ориентированные научно-технические проекты, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК».
Финансовая поддержка предоставляется заявителям, отобранным по результатам конкурсного отбора, в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии в денежной форме (гранта) в размере 500 тысяч рублей, выделяемой на проведение НИР.
Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.
Направления конкурса:
Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
До заполнения заявки на конкурс необходимо ознакомиться с Положением о программе «УМНИК» и иными нормативными документами на странице программы.
Заявки на участие в полуфинальных мероприятиях будут приниматься до 6 ноября 2023 года на странице конкурса согласно графику проведения в образовательных учреждениях Самарской области. Также у участников есть возможность принять участие в Открытом полуфинале конкурса в технопарке «Жигулевская долина».
Фото: пресс-служба технопарка