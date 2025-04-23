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Стартовал прием заявок на конкурс для самозанятых «Ты можешь!»

23 апреля 2025 12:19
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Стартовал прием заявок на конкурс для самозанятых «Ты можешь!»

Стартовал прием заявок на конкурс «Ты можешь!» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Конкурс организован учреждением «Малый бизнес Москвы» (МБМ) совместно с сервисом для размещения объявлений «Авито Услуги».

Участникам конкурса необходимо рассказать о своей продукции или услугах, о том, какую пользу их деятельность приносит обществу, как они планируют развивать свое дело. Заявки принимаются на портале mbm. mos. ru до 12 мая.

Директор вертикали «Авито Услуги» Александр Куроптев отметил, что компания развивает инструменты и технологии для поддержки и ускорения роста предпринимательства. «Наша цель — внедрять инновации и способствовать созданию благоприятной среды для бизнеса, чтобы каждый предприниматель мог реализовать свой потенциал», — добавил он.

Имена победителей назовут в рамках Московской недели предпринимательства.

Конкурс проводится в третий раз: в 2024 году организаторам поступило более 500 заявок от самозанятых и ИП.

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