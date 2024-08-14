Стартовал общероссийский проект по поддержке семейного чтения «Читающая мама»

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В Год семьи Российский книжный союз и Ассоциация школьных библиотек Русского мира (РШБА) продолжает проект «Читающая мама», направленный на популяризацию традиций совместного чтения родителей и детей.



Особую актуальность проект приобретает на фоне кризиса детского чтения в современных реалиях, когда дети все реже окружены читающими взрослыми и качественной детской литературой. Это ведет к снижению читательской грамотности школьников.

Проект «Читающая мама» (мамачитает.рф) призван возродить традицию семейного чтения, ведь любовь к книгам прививается именно в семье. На сайте собраны подборки книг, отражающих традиционные российские ценности - от патриотизма до крепкой семьи.



Проект разработан совместно с Русской школьной библиотечной ассоциацией на основе лучших методологических и педагогических практик.



«Совместное чтение укрепляет семейные связи, развивает эмоциональную близость и взаимопонимание. Это помогает детям развивать языковые навыки и любовь к книгам», - отмечает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.



Ключевая задача проекта - вернуть книге статус незаменимого инструмента образования, воспитания и передачи ценностей. Именно книга остается фундаментом интеллектуального развития нации.

Фото: freepik.com